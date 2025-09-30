ABBONATI A DAYITALIANEWS Nessuna proposta entro la scadenza. Alla chiusura del termine fissato per oggi, 30 settembre, alle ore 12, nessuna offerta è stata presentata alla Regione Siciliana per la riqualificazione e la gestione degli impianti termali di Acireale (Catania) e Sciacca (Agrigento). Le parole di Schifani. «Prendiamo atto dell’esito – ha dichiarato il presidente della Regione, Renato Schifani – che non è quello auspicato. Nonostante i 58 accessi qualificati per Acireale e i 61 per Sciacca sul portale di gara, non sono arrivate proposte concrete. Un segnale che dimostra comunque un certo interesse da parte degli operatori». 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Sicilia, terme, nessuna offerta per Acireale e Sciacca: Schifani rilancia con nuovi bandi