La recente apparizione di Enrico Brignano a Domenica In ha innescato un acceso dibattito politico e mediatico. Durante il programma condotto da Mara Venier, il comico romano ha pronunciato una battuta che ha suscitato immediate polemiche. L'affermazione ha generato una forte ondata di critiche da parte di esponenti politici e dell'opinione pubblica. La reazione della Lega alla battuta di Brignano sui veneti. Durante l'ultima puntata di Domenica In, Enrico Brignano ha fatto una battuta che in molti non hanno digerito.

"Siamo sconcertati". La Lega contro Enrico Brignano: esplode forte il caso