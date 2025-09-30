Siamo sconcertati Esponenti della Lega contro Enrico Brignano scoppia il caso dopo una battuta

Fulmini e saette contro Enrico Brignano e Mara Venier. Sta diventando un vero caso politico-mediatico la battuta del comico romano che, ospite a Domenica In, ha scherzato su uno dei luoghi comuni più popolari sui veneti. Brignano, durante il suo intervento, ha detto: “Mara, sei di quella zona, massa de ‘mbriaconi che ce l’aveva sempre duro. Perché l’alcol fa quest’effetto”. Apriti cielo. I parlamentari della Lega in Vigilanza Rai Giorgio Maria Bergesio, Ingrid Bisa, Stefano Candiani, Elena Maccanti, Clotilde Minasi ed Elena Murelli hanno reagito con sdegno. Hanno infatti definito il commento una “rappresentazione falsa e macchiettistica” del Veneto, regione che contribuisce in modo significativo al finanziamento del servizio pubblico tramite il canone. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it