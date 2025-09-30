Siamo sconcertati Esponenti della Lega contro Enrico Brignano scoppia il caso dopo una battuta
Fulmini e saette contro Enrico Brignano e Mara Venier. Sta diventando un vero caso politico-mediatico la battuta del comico romano che, ospite a Domenica In, ha scherzato su uno dei luoghi comuni più popolari sui veneti. Brignano, durante il suo intervento, ha detto: “Mara, sei di quella zona, massa de ‘mbriaconi che ce l’aveva sempre duro. Perché l’alcol fa quest’effetto”. Apriti cielo. I parlamentari della Lega in Vigilanza Rai Giorgio Maria Bergesio, Ingrid Bisa, Stefano Candiani, Elena Maccanti, Clotilde Minasi ed Elena Murelli hanno reagito con sdegno. Hanno infatti definito il commento una “rappresentazione falsa e macchiettistica” del Veneto, regione che contribuisce in modo significativo al finanziamento del servizio pubblico tramite il canone. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
In questa notizia si parla di: siamo - sconcertati
Morte di Ramy Elgaml, chiuse le indagini per depistaggio su quattro carabinieri. L’avvocato: “Siamo sconcertati”
Delitto Garlasco, legale Poggi: "Genitori di Chiara sconcertati, siamo al paradosso"
Garlasco, il legale della famiglia Poggi: «I genitori di Chiara sono sconcertati, siamo al paradosso» VIDEO - facebook.com Vai su Facebook
La Lega si sdoppia: al Nord guidata da Zaia, al Centro-Sud da Vannacci e Salvini sarà federatore. Ma il paragone con il modello tedesco Cdu-Csu è sbagliato - Luca Zaia non lo ha detto in maniera esplicita domenica scorsa nel suo intervento sul palco del "sacro patrone" leghista di Pontida. Lo riporta affaritaliani.it
Il centrodestra lombardo in pezzi per il vaccino anti virus sinciziale. Forza Italia: “Lega e Fratelli d’Italia aderenti ai no vax” - Scontro nel centrodestra lombardo: Forza Italia accusa gli alleati di aderenze al mondo no- Si legge su ilfattoquotidiano.it