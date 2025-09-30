Scoppia il caso intorno a Enrico Brignano e Mara Venier. Una battuta del comico romano, pronunciata durante la puntata di Domenica In, ha acceso un vero polverone politico e mediatico. Brignano, scherzando con la conduttrice, ha detto: “Mara, sei di quella zona, massa de ‘mbriaconi che ce l’aveva sempre duro. Perché l’alcol fa quest’effetto”. Una frase che non è passata inosservata. La reazione dura della Lega. I parlamentari della Lega in Vigilanza Rai — Giorgio Maria Bergesio, Ingrid Bisa, Stefano Candiani, Elena Maccanti, Clotilde Minasi ed Elena Murelli — hanno espresso indignazione. Per loro si tratta di una “rappresentazione falsa e macchiettistica” del Veneto, una regione che contribuisce in modo rilevante al finanziamento del servizio pubblico. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Siamo indignati”. Bufera su Enrico Brignano, la Lega di Salvini si scaglia contro il comico