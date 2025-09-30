Si vota il bilancio ma Zaia diserta il Consiglio Contestazione delle opposizioni

Concitato consiglio regionale questa mattina a Venezia, Palazzo Ferro Fini, dove le opposizioni hanno contestato l'assenza del presidente della regione Luca Zaia dalla seduta in cui si doveva approvare l'"esercizio provvisorio", cioè il provvedimento che permetterà di approvare il bilancio 2026. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Regionali, Zaia: "Andremo in esercizio provvisorio, non si può fare bilancio in campagna elettorale" - Vista la convocazione delle elezioni in un periodo atipico come quello autunnale, che è il periodo in cui si approva il bilancio, sarebbe stato ... Segnala ilgiornale.it

