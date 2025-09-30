Si va verso la costituzione della sezione provinciale dello Snag-Confcommercio il sindacato dei giornalai

Ilpescara.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente della Confcommercio di Pescara, Riccardo Padovano, ha incontrato nella sede di via Aldo Moro, Marinella Portolani, vicepresidente nazionale dello Snag, la federazione nazionale edicole aderente alla Confcommercio.L’occasione si è rivelata molto utile per gettare le basi della. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: verso - costituzione

Il Settimo Quartiere verso la costituzione, il Comune acquisisce il parere favorevole del Sesto

Un segno nella Costituzione: la fruizione del patrimonio culturale entra nel dibattito politico, un primo passo verso la riforma dell'Articolo 9

Un segno nella Costituzione: la fruizione del patrimonio culturale entra nel dibattito politico, un primo passo verso la riforma dell'Articolo 9

verso costituzione sezione provincialeSi va verso la costituzione della sezione provinciale dello Snag-Confcommercio, il sindacato dei giornalai - Riccardo Padovano ha incontrato Marinella Portolani, vicepresidente dello Snag, la federazione nazionale edicole aderente alla Confcommercio ... Riporta ilpescara.it

Cerca Video su questo argomento: Verso Costituzione Sezione Provinciale