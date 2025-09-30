Si trova a meno di 200 metri da una chiesa | Tar conferma la chiusura di una sala slot e scommesse
Il Tar dell'Emilia Romagna conferma lo stop a una sala giochi e scommesse a Ravenna. Come riporta Agipronews, l’esercizio si trova a meno di 200 metri da una chiesa e pertanto viola la Legge Regionale che fissa stringenti limitazioni per attività di gioco situate a meno di 500 metri da un luogo. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
