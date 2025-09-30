Si sveglia nel cuore della notte a Melfi e fa arrestare l' ex compagno che la spia dalla finestra
Un uomo arrestato a Melfi per maltrattamenti contro l’ex compagna: la Polizia interviene dopo ripetute segnalazioni di persecuzione. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
