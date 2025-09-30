Si stringe ancor di più il legame tra Rimini e Cecilia Bartoli | consegnata la ‘medaglia’ della Sagra Malatestiana alla cantante

Riminitoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una serata coronata con molteplici bis e applausi calorosi, quella che ha visto il ritorno sul palcoscenico del Teatro Galli di Cecilia Bartoli, la diva internazionale del belcanto che domenica ha conquistato il pubblico della Sagra Musicale Malatestiana nel recital Si dolce è ‘l tormento –. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: stringe - ancor

Cerca Video su questo argomento: Stringe Ancor Pi249 Legame