Si separano dopo 19 anni Matrimonio finito per la coppia vip da sogno | due figlie e ora la decisione

Un altro capitolo doloroso si chiude. Una delle coppie più solide e ammirate del mondo dello spettacolo internazionale si è detta addio dopo 19 anni di matrimonio. La notizia, anticipata dal sito americano Tmz e confermata anche da People, ha fatto rapidamente il giro del mondo, lasciando sorpresi fan e addetti ai lavori. Secondo quanto riportato, la separazione sarebbe iniziata all’inizio dell’estate, quando i due hanno cominciato a vivere vite separate, mettendo così fine a una lunga storia che sembrava destinata a resistere a tutto. Il matrimonio tra l’attrice premio Oscar, oggi 58enne, e il musicista country, risaliva al 2006, celebrato con una cerimonia da sogno a Sydney, in Australia, terra natale della star. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it