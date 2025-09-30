Si schiantano contro un muro lungo la provinciale | Cristian muore a 16 anni
Un ragazzo di 16 anni, Cristian Femiani, è morto in un incidente stradale nella notte tra il 29 e il 30 settembre ad Alvignano (Caserta). Il giovane viaggiava su un'auto insieme al fratello e a un altro amico.L'incidenteL'impatto è avvenuto intorno all'1:40 in località Miglio 25 lungo la Sp331. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: schiantano - muro
Napoli, sorpresi a smontare Smart appena rubata: ladri in fuga si schiantano contro un muro
In moto si schiantano contro il muro di una casa: muoiono un ragazzo e una ragazza di 19 e 18 anni
Italia – Si schiantano contro il muro, urto violentissimo! Entrambi giovanissimi
#macerata, malore alla guida, si schianta contro il muro di una casa: vana corsa all'ospedale, muore a 57 anni - X Vai su X
https://ecoaltomolise.net/auto-si-schianta-contro-un-muro-e-si-ribalta-un-morto-e-due-feriti-in-codice-rosso/ - facebook.com Vai su Facebook
Furgoncino va contro un muro. Muratore muore poco dopo lo schianto - Marco Montecchiari, di 58 anni, ha accusato un malore alla guida. Riporta msn.com
Auto finisce contro muro: feriti lievi - Auto perde aderenza sull’asfalto e, dopo una carambola, finisce contro il muro lungo la Strada statale 17 che da Antrodoco porta all’Aquila in prossimità del presidio della guardia di Finanza. Come scrive ilmessaggero.it