Si schiantano contro un muro lungo la provinciale | Cristian muore a 16 anni

Un ragazzo di 16 anni, Cristian Femiani, è morto in un incidente stradale nella notte tra il 29 e il 30 settembre ad Alvignano (Caserta). Il giovane viaggiava su un'auto insieme al fratello e a un altro amico.L'incidenteL'impatto è avvenuto intorno all'1:40 in località Miglio 25 lungo la Sp331. 🔗 Leggi su Today.it