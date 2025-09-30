Si schianta in auto contro un muro e muore | dramma in Lunigiana

MULAZZO – Tragedia nel tardo pomeriggio di oggi (30 settembre) lungo la strada provinciale che porta a Mulazzo. Intorno alle 18,30 un uomo di 74 anni ha perso la vita dopo essersi schiantato con la propria auto contro un muro. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di ricostruzione: non si esclude che all’origine possa esserci stato un malore improvviso che avrebbe fatto perdere al conducente il controllo del mezzo. L’impatto è stato violento e l’auto, dopo lo schianto, ha rischiato di prendere fuoco. I soccorsi sono scattati immediatamente: i primi a intervenire sono stati i volontari dell’ambulanza della zona, che hanno estratto il 74enne dall’abitacolo tentando manovre di rianimazione. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

