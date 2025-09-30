Si ribaltano con l’auto fuori strada | due in ospedale

GROSSETO – . La prima partenza del comando dei vigili del fuoco di Grosseto è intervenuta questa mattina (30 settembre), all’1,30 circa per un incidente stradale verificatosi sulla strada statale Aurelia, corsia nord in prossimità delle uscita per Rispescia. Per cause in corso di verifica da parte della polizia stradale intervenuta sul posto un’autovettura è uscita di strada ribaltandosi sul fianco destro. L’intervento della squadra dei vigili del fuoco è valsa all’estrazione delle due persone all’interno, un uomo ed una donna, ed alla loro consegna al personale sanitario presente sul posto che ha provveduto al loro trasporto all’ospedale della misericordia di Grosseto. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it