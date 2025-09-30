Non c’è solo l’indagine, clamorosa, della procura di Brescia ai danni dell’ex pm Mario Venditti nel nuovo ennesimo filone del delitto di Garlasco. Ci sono anche le perquisizioni a casa della famiglia di Andrea Sempio, c’è quel famoso foglietto con scritto “Venditti gip archivia x 20. 30. Euro”. Ci sono le sette ore di interrogatorio dei genitori dell’unico indagato per la morte di Chiara Poggi. Ci sono i movimenti registrati dalla Guardia di Finanza dai conti degli zii di Sempio a quelli del padre, soldi che bisognerà capire per cosa sono stati utilizzati. Ma ci sono anche i due ex carabinieri perquisiti, ma non indagati, e che nel 2017 - l’anno in cui Andrea venne rapidamente archiviato - avrebbero avuto secondo la Procura "contatti opachi” con l’allora indagato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Sì, pronto?", "Sono il carabiniere". Spunta l'intercettazione esclusiva su Garlasco