Si presenta sanguinante in ospedale a Viterbo donna muore a 36 anni
Dramma all'ospedale Santa Rosa di Viterbo, dove una donna di 36 anni è morta poco dopo il suo arrivo. È successo nella mattinata del 29 settembre.Giunta in ospedale con perdite di sangue, probabilmente di origine ginecologica, dopo pochi istanti avrebbe perso conoscenza ed è stata trasferita. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
In questa notizia si parla di: presenta - sanguinante
Gengivite cronica a 22 anni: non è solo un problema da “grandi” Caso clinico Un paziente di 22 anni si presenta con gengive arrossate, gonfie e sanguinanti durante lo spazzolamento. Nessun dolore, nessuna carie apparente . Ma dietro questi segnali - facebook.com Vai su Facebook
Viterbo. Fibra ottica all’ospedale di Tarquinia: le immagini radiologiche viaggiano a 100 mega al secondo - La fibra era già stata portata nei mesi scorsi negli ospedali di Belcolle, Civita Castellana, Acquapendente, Montefiascone. Da quotidianosanita.it