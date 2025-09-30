Si presenta sanguinante in ospedale a Viterbo donna muore a 36 anni

Viterbotoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dramma all'ospedale Santa Rosa di Viterbo, dove una donna di 36 anni è morta poco dopo il suo arrivo. È successo nella mattinata del 29 settembre.Giunta in ospedale con perdite di sangue, probabilmente di origine ginecologica, dopo pochi istanti avrebbe perso conoscenza ed è stata trasferita. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

