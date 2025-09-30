Si presenta in farmacia | Ho un dolore Ma era infarto Salvato dall’elettrocardiogramma

Monte Argentario, 30 settembre 2025 – Si è presentato in farmacia con un infarto in corso, portato in ospedale e salvato grazie al tempestivo intervento del personale. Una storia a lieto fine quella che si è verificata nel fine settimana alla Farmacia Santo Stefano del dottor Niccolò Mori, sul lungomare dei Navigatori. Tutto è accaduto durante una tranquilla mattinata di lavoro, quando un 52enne di Porto Santo Stefano si è recato in farmacia con i sintomi di un infarto. Dopo un elettrocardiogramma l’uomo è stato subito trasportato in ospedale, dove è stato ricoverato e non è più in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Lanazione.it