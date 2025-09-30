Si possono acquistare 19 parcheggi alienazione dei posti auto al condominio residence Hotel Savioli

Il Comune di Riccione rende noto che il 10 ottobre 2025, alle ore 11, presso la sala commissioni consiliari (piano interrato della sede comunale di viale Vittorio Emanuele II, n. 2), si terrà una seduta pubblica per la continuazione della trattativa diretta relativa all’alienazione di 19 posti. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

