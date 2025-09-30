Si lavora per ripulire le strade Ma c’è il timore di altra pioggia

Una domenica di sole al termine di una settimana in cui il maltempo, da queste parti, ha davvero lasciato il segno. Lo possono testimoniare numerosi cittadini che sul muro di casa vi possono indicare a quale livello sono arrivati l’acqua e il fango. Domenica, però, a Meda non è stata certo l’occasione per tirare il fiato: è stata la giornata delle grandi pulizie, quella programmata per portare via tutti i beni danneggiati dal maltempo e cercare di riportare la vivibilità nei quartieri. "Il weekend – aveva raccontato nei giorni precedenti il vicesindaco Stefania Tagliabue, che ha la delega alla Protezione civile – ci permetterà di portare tutti i rifiuti nella piazza del mercato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

