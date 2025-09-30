Si finge perito del tribunale per truffare un’anziana | arrestato dalla Polizia di Stato di Bergamo

LA TRUFFA. Nel pomeriggio di lunedì 29 settembre la Squadra Mobile della Questura di Bergamo ha arrestato un uomo di 37 anni, cittadino italiano, sorpreso in flagranza dopo una truffa ai danni di un’anziana signora. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

finge perito tribunale truffareSi finge perito del tribunale per truffare un’anziana: arrestato dalla Polizia di Stato di Bergamo - Nel pomeriggio di lunedì 29 settembre la Squadra Mobile della Questura di Bergamo ha arrestato un uomo di 37 anni ... Secondo ecodibergamo.it

finge perito tribunale truffareBergamo, si finge un perito del tribunale e truffa un'anziana di 80 anni: rubati gioielli e contanti. Polizia arresta 37enne - L'uomo, italiano, ha numerosi precedenti: al telefono si era finto un carabiniere ... Lo riporta bergamo.corriere.it

