Si finge perito del tribunale per truffare un’anziana | arrestato dalla Polizia di Stato di Bergamo

Nel pomeriggio di lunedì 29 settembre la Squadra Mobile della Questura di Bergamo ha arrestato un uomo di 37 anni, cittadino italiano, sorpreso in flagranza dopo una truffa ai danni di un'anziana signora.

