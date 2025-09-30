si e’ spento a 100 anni

E’ morto don Aroldo Carotti. Aveva compiuto 100 anni a maggio festeggiato da amici e familiari. E in quella che è stata anche la sua apparizione pubblica, aveva voluto ringraziare i presenti "per tutto il tempo passato insieme". Storico parroco di San Lorenzo, dove è rimasto per ben 37 anni, è stato anche il Correttore della Misericordia di Campi, ma soprattutto colui che aveva creduto nel San Lorenzo Campi Giovani, società di calcio che ha la propria sede accanto alla chiesa. E che lo ricorda così: "Perdiamo non solo un sacerdote, ma colui che ha creduto sempre in noi e ne ha sostenuto il cammino fin dall’inizio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

