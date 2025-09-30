Si è insediato il ’Gruppo Porto’ della Camera di Commercio

Dopo la recente nomina avvenuta in luglio da parte della Giunta camerale, si è insediato ieri il “ Gruppo Porto ” della Camera di commercio di Ferrara Ravenna. L’obiettivo è valorizzare il settore marittimo che costituisce un segmento determinante del complessivo sistema dei trasporti. "Stiamo vivendo un momento cruciale per il Porto di Ravenna, i benefici dell’attuazione della Zona Logistica Semplificata, le progettualità in atto sul fronte ferroviario e gli investimenti che superano 1 miliardo di euro per l’approfondimento dei fondali e il rifacimento delle banchine, contribuiranno a fare del nostro scalo uno dei porti di primo piano del centro Europa": così il presidente della Camera di commercio Giorgio Guberti, che ha aggiunto "L’ economia del mare, con 5. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

