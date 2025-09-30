Si chiude con la Vendemmia dei sindaci la raccolta 2025 dell' uva | Un' ottima annata

Si è conclusa nel Padovano la vendemmia 2025 con bilanci complessivamente positivi: qualità dell’uva valutata da buona a ottima e volumi in lieve crescita rispetto alla passata annata. Le rilevazioni e le stime locali confermano quanto segnalato a livello regionale da Veneto Agricoltura e dalle. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

In questa notizia si parla di: chiude - vendemmia

Si chiude con la "Vendemmia dei sindaci" la raccolta 2025 dell'uva: «Un'ottima annata»

Settembre si chiude… tra vendemmia e sapori! Dall’orto alla tavola, quest’anno i nostri ospiti hanno raccolto i frutti del loro lavoro #codess #coodessociale - facebook.com Vai su Facebook

Si chiude con la "Vendemmia dei sindaci" la raccolta 2025 dell'uva: «Un'ottima annata» - A livello provinciale la superficie vitata è di circa 8. Riporta padovaoggi.it

Terranuova Bracciolini: da lunedì chiude il centro di raccolta di via del Fiume - Arezzo, 11 settembre 2025 – Il Comune di Terranuova Bracciolini e Sei Toscana informano che, a partire da lunedì 15 settembre (compreso), il centro di raccolta di via del Fiume sarà chiuso al pubblico ... Scrive lanazione.it