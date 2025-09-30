Si barrica in casa e vuole farla finita dopo una delusione d' amore

Bresciatoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Aveva mandato qualche messaggio al vicino di casa, dai quali sarebbero trapelate le sue drammatiche intenzioni: in un modo o nell'altro, voleva farla finita dopo una grande delusione d'amore. Ma è grazie al tempestivo intervento dei carabinieri che il peggio è stato evitato: quando i militari. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: barrica - casa

Fuga dall?incidente, si barrica in casa e poi assale i vigili: «Vi taglio mani e gola»

Si barrica in casa armato: caos in via de’ Piatesi a Bologna

Danneggia le auto con un mazzuolo, poi si barrica in casa: denunciato per danneggiamento e minacce

barrica casa vuole farlaLa moglie vuole lasciarlo, lui si barrica in casa a Roma con 5 pistole e 2 fucili - Litiga con la moglie che vuole separarsi, poi si barrica in casa con cinque pistole e due fucili, minacciando di farla finita. ilmattino.it scrive

barrica casa vuole farlaLa moglie vuole lasciarlo, lui si barrica in casa a Roma con 5 pistole e 2 fucili: la lite, le urla e la lunga trattativa con la Polizia - Litiga con la moglie che vuole separarsi, poi si barrica in casa con cinque pistole e due fucili, minacciando di farla finita. Scrive ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Barrica Casa Vuole Farla