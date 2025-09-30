Si apre l' Ottobre rosa | il 5 la cerimonia del passaggio di consegne da Sabaudia a San Felice Circeo
Sta per aprirsi anche quest'anno l'Ottobre rosa e la campagna nazionale “Nastro rosa 2025” promossa dalla Lilt. Il 5 ottobre prossimo, nel corso di una cerimonia simbolica, la “Catena Rosa", ceduta lo scorso anno alla città delle dune da Cisterna, sarà ufficialmente consegnata dal Comune di. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Si apre l'Ottobre rosa: il 5 la cerimonia del passaggio di consegne da Sabaudia a San Felice Circeo - Continua la staffetta solidale tra Comuni che unisce idealmente l’intero territorio pontino nella lotta contro il tumore al seno ... Scrive latinatoday.it
Ottobre Rosa Messina 2025: a Piazza Cairoli screening gratuiti fino a 5 ottobre - Screening gratuiti e prevenzione a Piazza Cairoli dal 29 settembre. Secondo normanno.com