Si apre l' Ottobre rosa | il 5 la cerimonia del passaggio di consegne da Sabaudia a San Felice Circeo

Latinatoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sta per aprirsi anche quest'anno l'Ottobre rosa e la campagna nazionale “Nastro rosa 2025” promossa dalla Lilt. Il 5 ottobre prossimo, nel corso di una cerimonia simbolica, la “Catena Rosa", ceduta lo scorso anno alla città delle dune da Cisterna, sarà ufficialmente consegnata dal Comune di. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: apre - ottobre

Napoli, il PalaVesuvio apre le porte gratis per “Ottobre Festa dello Sport”

ChorusLife, a ottobre apre anche la Spa: gestione affidata a SportPiù

Un successo: Villa Emo a Rivella di Monselice apre tutte le domeniche di settembre e ottobre

apre ottobre rosa 5Si apre l'Ottobre rosa: il 5 la cerimonia del passaggio di consegne da Sabaudia a San Felice Circeo - Continua la staffetta solidale tra Comuni che unisce idealmente l’intero territorio pontino nella lotta contro il tumore al seno ... Scrive latinatoday.it

apre ottobre rosa 5Ottobre Rosa Messina 2025: a Piazza Cairoli screening gratuiti fino a 5 ottobre - Screening gratuiti e prevenzione a Piazza Cairoli dal 29 settembre. Secondo normanno.com

Cerca Video su questo argomento: Apre Ottobre Rosa 5