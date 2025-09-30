Si alza il sipario sul Giro di Lombardia | il Passo di Ganda diventa Valico Felice Gimondi
CICLISMO. La 119ª edizione della classica si disputerà sabato 11 ottobre: partenza a Como e arrivo a Bergamo, in vista un nuovo duello fra Pogacar ed Evenepoel. La salita intitolata al grande campionissimo di casa. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
In questa notizia si parla di: alza - sipario
Si alza il sipario del Garda Festival con musica classica al Brolo delle Melanie
"R...Estate a San Nicola", si alza il sipario sulla rassegna
All'arena Rocca di Caterina tre serate di teatro, mito e musica: si alza il sipario con "Itaca per sempre"
Polisportiva Battipagliese. . Si alza il sipario anche sul campionato di Serie B Femminile. Ed è subito big match allo Zauli! Questo pomeriggio, infatti, la OMEPS Silotrailers Battipaglia riceverà la visita di La Molisana Magnolia Basket Campobasso. Palla - facebook.com Vai su Facebook
Il sipario si alza. Lascia il segno Gioca ora su #FC26: https://x.ea.com/86331 @EASPORTSFC @EASPORTSFCIT - X Vai su X
Si alza il sipario sul Giro di Lombardia: il Passo di Ganda diventa «Valico Felice Gimondi» - La 119ª edizione della classica si disputerà sabato 11 ottobre: partenza a Como e arrivo a Bergamo, in vista un nuovo duello fra Pogacar ed Evenepoel. Scrive ecodibergamo.it