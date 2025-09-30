Si alza il sipario sul Giro di Lombardia | il Passo di Ganda diventa Valico Felice Gimondi

CICLISMO. La 119ª edizione della classica si disputerà sabato 11 ottobre: partenza a Como e arrivo a Bergamo, in vista un nuovo duello fra Pogacar ed Evenepoel. La salita intitolata al grande campionissimo di casa. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Si alza il sipario sul Giro di Lombardia: il Passo di Ganda diventa «Valico Felice Gimondi»

Si alza il sipario sul Giro di Lombardia: il Passo di Ganda diventa «Valico Felice Gimondi» - La 119ª edizione della classica si disputerà sabato 11 ottobre: partenza a Como e arrivo a Bergamo, in vista un nuovo duello fra Pogacar ed Evenepoel.

