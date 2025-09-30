Si allontana dalla comunità e tenta la fuga alla vista della polizia | 16enne portato in carcere minorile

Cataniatoday.it | 30 set 2025

La polizia ha accompagnato in un istituto penale per minorenni un 16enne catanese, indagato per tentata rapina aggravata in concorso, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale per i Minorenni di Catania. Il provvedimento è stato adottato in aggravamento della. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

