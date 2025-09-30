Si aggira per le strade armato di falce poi si scaglia contro i carabinieri e urla Allah Akbar

Latinatoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Momenti di tensione nella serata di ieri, lunedì 29 settembre, in borgata Carrara a Sermoneta dove i carabinieri hanno arrestato un giovane di 26 anni di origini cambiane che armato di falce si aggirava per le strade.Sono state le numerose segnalazioni arrivate al 112 da parte dei cittadini a. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

