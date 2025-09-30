Show Hegseth-Trump | Basta idiozie woke nell’esercito pronti a combattere le minacce interne Il gelo degli ufficiali Usa | Lasceremo terreno alla Cina

La spaccatura tra la leadership militare e politica del Pentagono è ormai evidente. La nuova strategia del presidente Donald Trump, che insistendo sul ritornello Maga vuole che l’esercito sia concentrato più sulle minacce interne che sugli scenari internazionali, non piace a i leader militari Usa, preoccupati soprattutto dall’espansione della Cina. Lo aveva già anticipato il Washington Post, raccogliendo le lamentele dei vertici militari prima ancora che andasse in scena l’insolita mega riunione alla Marine Corps Base di Quantico, in Virginia. E difficilmente questo scontento è stato mitigato dalle dichiarazioni di Pete Hegseth e dello stesso tycoon. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

