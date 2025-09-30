Sheyna 14 anni ha inventato un gel che elimina le microplastiche nell’acqua

Longwood (Florida) - Sheyna ha solo 14 anni ma le idee chiarissime: “Il pianeta è in pericolo”. Ha una mentore, la scienziata Deborah Isabelle, che l’ha aiutata a credere nelle sue idee. E un orizzonte, anzi, un oceano (pulito) di possibilità. Sheyna Patel, studentessa di scuola media a Longwood, in Florida, è tra i dieci finalisti del 3M Young Scientist Challenge 2025, la più importante competizione scientifica americana per giovani dagli 11 ai 14 anni. La sua invenzione? Un idrogel non tossico capace di catturare e neutralizzare oltre il 93% delle microplastiche PET presenti nell’acqua, uno delle principali minacce all’ecosistema globale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Sheyna, 14 anni, ha inventato un gel che elimina le microplastiche nell’acqua

