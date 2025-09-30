Shein e le altre aziende che chiudono a Milano | centinaia di lavoratori rischiano di perdere il posto

La Fiege logistics ha comunicato il licenziamento di 311 lavoratori dello stabilimento di Stradella in provincia di Pavia. Qui arrivano e vengono smistati pacchi di abbigliamento marcati Shein, società cinese che vende abbigliamento economico. Shein ha deciso di non rinnovare l’appalto a Fiege. 🔗 Leggi su Milanotoday.it