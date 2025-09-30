Shein e le altre aziende che chiudono a Milano | centinaia di lavoratori rischiano di perdere il posto
La Fiege logistics ha comunicato il licenziamento di 311 lavoratori dello stabilimento di Stradella in provincia di Pavia. Qui arrivano e vengono smistati pacchi di abbigliamento marcati Shein, società cinese che vende abbigliamento economico. Shein ha deciso di non rinnovare l’appalto a Fiege. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Ue, nuove tasse su sigarette, e-commerce (come Shein e Temu) e aziende: ecco i possibili aumenti
Supera l’80% l’adesione dei lavoratori della logistica Shein di Stradella allo sciopero, che è stato proclamato da Cgil, Cisl, Uil e Usb contro i 311licenziamenti previsti dal 30 novembre, a fronte della chiusura del sito a fine anno. A questi si aggiungono 150 con - facebook.com Vai su Facebook
Shein, il colosso del fast fashion tradisce Stradella dopo aver detto che “l’Italia è cruciale”: cosa succede nel Pavese - Il gigante cinese trasferisce la produzione in Polonia e chiude il polo di logistica. Riporta msn.com
Shein chiude il sito a Stradella, i sindacati: “311 licenziamenti, attività trasferite in Polonia” - Scattano oggi i 311 licenziamenti dei dipendenti a tempo indeterminato della Shein di Stradella, marchio cinese di abbigliamento low cost, ospitata in un'area logistica nel comune dell' Oltrepo Pavese ... milano.repubblica.it scrive