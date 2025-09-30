Sguardi incrociati sull' impresa generazioni a confronto nell' evento dei Giovani di Confindustria

Casertanews.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una sala convegni piena ha fatto da cornice all’eventoSguardi incrociati sullimpresa”, tenutosi presso il Complesso Monumentale del Belvedere di San Leucio e organizzato dal Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Caserta. È stata un’occasione unica e preziosa di confronto tra due. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sguardi - incrociati

sguardi incrociati sull impresaSguardi incrociati sull’impresa: evento a San Leucio del gruppo Giovani Imprenditori - Martedì 30 settembre alle ore 15,00, presso il Belvedere di San Leucio, è in programma l’evento “Sguardi incrociati sull’impresa”, organizzato dal Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Caserta. Da casertaweb.com

sguardi incrociati sull impresaSguardi d’impresa, obiettivo sulla Ferrari - Inaugurata al Palazzo dei Musei, la mostra con gli scatti di Mimmo Frassineti: dal 1980 ad oggi, nel cuore dell’azienda di Maranello ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Sguardi Incrociati Sull Impresa