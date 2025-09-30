Sguardi incrociati sull' impresa generazioni a confronto nell' evento dei Giovani di Confindustria

Una sala convegni piena ha fatto da cornice all’evento “Sguardi incrociati sull’impresa”, tenutosi presso il Complesso Monumentale del Belvedere di San Leucio e organizzato dal Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Caserta. È stata un’occasione unica e preziosa di confronto tra due. 🔗 Leggi su Casertanews.it