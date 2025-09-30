Sgarbi alla mostra del Rinascimento marchigiano L’accoglienza della sindaca al critico d’arte

Alla sua prima uscita pubblica ufficiale, dopo un lungo periodo di convalescenza che lo ha tenuto lontano dalle scene nazionali, in una giornata dedicata al senso civico e al patrimonio culturale, coincisa con il voto per le regionali, Vittorio Sgarbi si è lasciato un po’ del suo tempo per ammirare la mostra " Rinascimento Marchigiano. Opere d’arte restaurate dai luoghi del sisma lungo i cammini della fede". Allestita nel piano nobile del palazzo comunale di San Severino la mostra rappresenta un vero e proprio percorso culturale e spirituale. Non si tratta di una semplice esposizione, ma di una celebrazione della resilienza e della bellezza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sgarbi alla mostra del Rinascimento marchigiano. L’accoglienza della sindaca al critico d’arte

