Jannik Sinner continua la sua rincorsa ad Alcaraz, ma nelle ultime ore uno sgarro nei suoi confronti fa infuriare i tifosi. L’altoatesino si presenta agli ultimi mesi di stagione con un obiettivo chiaro: chiudere l’anno nel modo più brillante possibile, accorciando il distacco dal rivale spagnolo e confermando il suo ruolo di stella assoluta del tennis mondiale. Dopo la finale persa agli US Open, la fame di vittorie è rimasta intatta e, anzi, il desiderio di rivalsa sembra moltiplicato. Non c’è dubbio che Sinner rappresenti oggi la speranza più concreta per il tennis italiano di scrivere pagine indimenticabili. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

© Glieroidelcalcio.com - Sfregio a Sinner, l’hanno fatta grossa: Alcaraz favorito