Sfratti in crescita in regione | sono aumentati del 3,5%
"La lotta al disagio abitativo è una delle grandi priorità per il Paese e per la nostra regione". È quanto dichiara Renato Kneipp, segretario per il Friuli Venezia Giulia del Sunia Cgil, alla luce dei dati sull'andamento degli sfratti nel 2024, resi noti nei giorni scorsi dal Ministero degli.
Più di 40 mila provvedimenti di sfratto emessi nel 2024, il 47 per cento nelle città capoluogo, la stragrande maggioranza, cioè 30 mila, per morosità dell'inquilino. Il dato è in crescita del 2 per cento rispetto all'anno precedente.
