“La lotta al disagio abitativo è una delle grandi priorità per il Paese e per la nostra regione”. È quanto dichiara Renato Kneipp, segretario per il Friuli Venezia Giulia del Sunia Cgil, alla luce dei dati sull’andamento degli sfratti nel 2024, resi noti nei giorni scorsi dal Ministero degli. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Sfratti in crescita in regione: sono aumentati del 3,5%

sfratti crescita regione sonoSfratti in crescita in regione: sono aumentati del 3,5% - Nel 2024 emessi 683 provvedimenti: la crescita è più alta rispetto al trend nazionale, fermo al due per cento. Da triesteprima.it

