di Tiziana Petrelli "Alzati, qui ci devo dormire io". È con queste parole che l’altra sera un senzatetto ha intimato a un fanese di lasciare la panchina di piazza Amiani sulla quale si era seduto intorno alle 22 per fare una telefonata. Un ordine che il cittadino ha rifiutato di eseguire, spiegando che si trattava di un luogo pubblico e che l’uomo avrebbe potuto accomodarsi altrove. La risposta è stata un gesto minaccioso: il braccio alzato, il pugno che ha sfiorato il volto del fanese, il quale ha reagito gridando "ma sei pazzo?" e minacciando di chiamare la polizia. La chiamata, in effetti, è partita, ma il fanese racconta che nessuna pattuglia è arrivata, fin tanto che lui è rimasto lì. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ’Sfrattato’ da un senzatetto: "Vattene, qui ci dormo io"