Sfrattata dalla casa popolare Il Comune | Appartamento occupato senza avere il titolo

Il Comune di Perugia ha emesso un’ ordinanza di rilascio per un appartamento di edilizia residenziale sociale occupato senza titolo. Il provvedimento si inserisce nel quadro delle norme regionali che regolano l’uso degli alloggi pubblici, destinati a famiglie in difficoltà o in situazioni di emergenza abitativa. La vicenda riguarda una donna che dopo la morte dell’assegnatario aveva continuato a vivere nell’alloggio pur non avendo diritto al subentro. Nel tempo, l’amministrazione ha concesso diverse proroghe, considerate le condizioni di salute della donna stessa e le interlocuzioni con i servizi sociali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

