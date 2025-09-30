Sfrattata dalla casa popolare Il Comune | Appartamento occupato senza avere il titolo
Il Comune di Perugia ha emesso un’ ordinanza di rilascio per un appartamento di edilizia residenziale sociale occupato senza titolo. Il provvedimento si inserisce nel quadro delle norme regionali che regolano l’uso degli alloggi pubblici, destinati a famiglie in difficoltà o in situazioni di emergenza abitativa. La vicenda riguarda una donna che dopo la morte dell’assegnatario aveva continuato a vivere nell’alloggio pur non avendo diritto al subentro. Nel tempo, l’amministrazione ha concesso diverse proroghe, considerate le condizioni di salute della donna stessa e le interlocuzioni con i servizi sociali. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: sfrattata - casa
Michela Miti: «Non ho un soldo, sopravvivo grazie alla Caritas. Vivo in una casa senza gas e mi hanno pure sfrattata»
Torino sfrattata in nome del profitto: chi ci guadagna e quanto conviene avere in casa ospiti di passaggio
La Madonnina "sfrattata" dalla bottiglia di vino è tornata a casa
Ha occupato una casa ingannando i Vigili del Fuoco: ha detto loro di aver dimenticato dentro casa le chiavi e si è fatta aprire, rientrando nella casa da cui era stata precedentemente sfrattata. È accaduto 1 anno e 3 mesi fa. Il servizio di Andrea Catino a #Fuori - facebook.com Vai su Facebook
Ha occupato una casa ingannando i Vigili del Fuoco: ha detto loro di aver dimenticato dentro casa le chiavi e si è fatta aprire, rientrando nella casa da cui era stata precedentemente sfrattata. È accaduto 1 anno e 3 mesi fa. Il servizio di Andrea Catino a #Fuori - X Vai su X
Sfrattata dalla casa popolare. Il Comune: "Appartamento occupato senza avere il titolo" - La vicenda riguarda una donna che dopo la morte dell’assegnatario aveva continuato a vivere nell’alloggio di edilizia residenziale pur non avendo diritto al subentro . lanazione.it scrive
GUIDONIA - “Io, sfrattata con figli e nipoti disabili”: appello per una casa popolare - “Ho bisogno di un tetto sicuro, ma nonostante io abbia presentato domanda al Comune 12 anni fa ancora non vengo inserita nella graduatoria delle case popolari”. Segnala tiburno.tv