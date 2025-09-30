Sfondano il vetro dell’autobus con il martelletto corsa soppressa e mezzo danneggiato Disagi per i viaggiatori

Quarrata (Pistoia), 30 settembre 2025 – Il martelletto usato per sfondare un vetro, l’autobus danneggiato e la corsa successiva costretta a saltare. Accade a Quarrata, dove intorno alle 13 di oggi alcuni ragazzi a bordo di un mezzo pieno di studenti si sono resi protagonisti di un atto vandalico denunciato da Autolinee Toscane. Il danneggiamento è avvenuto ai danni di un vetro, sfondato con il martelletto di emergenza. Il gesto ha avuto conseguenze che hanno compromesso la sicurezza dei viaggiatori e costretto l'autista a interrompere immediatamente la corsa. Sul posto è intervenuta la polizia municipale di Quarrata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

