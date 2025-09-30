Sfiducia al presidente del consiglio di Afragola | per adesso solo chiacchiere

Napolitoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Diciamo le cose come stanno: per l'amministrazione comunale guidata dal sindaco di Afragola Antonio Pannone non è un bel momento. La consacrazione del film horror, si è avuta quando dai banchi della maggioranza è partito un documento (non firmato da tutti) che sfiduciava il presidente del. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sfiducia - presidente

Von der sì o Von der no? Schlein e Conte si fanno la guerra anche in Europa sulla sfiducia alla presidente Ue

Mozione di sfiducia von der Leyen su Pfizergate bocciata, 175 sì e 360 no, Ursula riconfermata presidente della Commissione Ue

Ue, non passa la sfiducia a von der Leyen. Ma per la presidente è una débâcle: crollo dei consensi, solo metà dell’aula vota per salvarla

sfiducia presidente consiglio afragolaAfragola, nuove dimissioni scuotono il Comune - A un mese esatto dalle dimissioni del dirigente del PNRR, mentre resta ancora aperta la discussione sulla mozione di sfiducia al presidente del ... Riporta napolitoday.it

Respinta la sfiducia a von der Leyen. In 175 votano contro la presidente, 18 astenuti - Il Parlamento europeo, riunito in seduta plenaria, ha respinto con 360 voti contrari, 175 favorevoli e 18 astenuti la mozione di censura contro la Commissione Ue, guidata dalla presidente Ursula von ... Si legge su huffingtonpost.it

Cerca Video su questo argomento: Sfiducia Presidente Consiglio Afragola