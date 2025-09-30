Sextortion | Meta PermessoNegato e AssoInfluencer insieme per combattere i ricatti online

Con il claim “Non è mai colpa tua”, Meta, PermessoNegato e AssoInfluencer hanno lanciato un dibattito sul fenomeno della sextortion, annunciando due workshop per formare giornalisti e creator. 🔗 Leggi su Wired.it

