Sextortion | Meta PermessoNegato e AssoInfluencer insieme per combattere i ricatti online
Con il claim “Non è mai colpa tua”, Meta, PermessoNegato e AssoInfluencer hanno lanciato un dibattito sul fenomeno della sextortion, annunciando due workshop per formare giornalisti e creator. 🔗 Leggi su Wired.it
? “Non è mai colpa tua” Oggi a Milano, come @PermessoNegato , stiamo presentando il progetto “Prevent Sextortion”, realizzato in collaborazione con @Meta e #AssoInfluencer , che ha visto la nascita della guida pratica per prevenire la #sextortion realizz - X Vai su X
Sextortion: le 3 fasi della manipolazione, le red flag per riconoscerla e come proteggersi - La vittima viene inizialmente adescata su un social network che fornisce informazioni personali facilmente accessibili, come Instagram o Facebook, dove l’autore può costruire un rapporto di fiducia. iodonna.it scrive
Sextortion, l’estorsione sessuale online che cresce in Italia: così Meta e le associazioni provano a fermarla - Dati in aumento, vittime soprattutto uomini adulti, criminali che sfruttano intelligenza artificiale e vergogna sociale. Segnala ilsole24ore.com