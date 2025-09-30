Sextortion | le 3 fasi della manipolazione le red flag per riconoscerla e come proteggersi

N on è mai colpa tua. È questo il titolo dell’incontro organizzato questa mattina a Milano da Meta insieme a PermessoNegato e AssoInfluencer per parlare di sextortion. Ovvero di quella forma di estorsione, sempre più diffusa, in cui la vittima è minacciata di vedere diffuso materiale intimo – reale o creato artificialmente – se non fornisce ulteriori contenuti, prestazioni sessuali o denaro. Negli ultimi anni, PermessoNegato ha registrato una crescita costante del fenomeno. I dati mostrano un’espansione chiara, sottolineando l’urgenza di interventi mirati e di supporto legale, psicologico e tecnologico. 🔗 Leggi su Iodonna.it

