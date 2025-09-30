Settimana mondiale dell’allattamento Le iniziative in Valdarno

Arezzo, 30 settembre 2025 – Dal 1° al 7 ottobre si celebra la Settimana mondiale dell’allattamento al seno 2025, un’iniziativa promossa a livello globale con il motto “Priorità allattamento: creare reti sostenibili”. Sul territorio della Asl Toscana Sud Est, l’evento anche il Valdarno, insieme ad Arezzo, la Valdichiana, il Casentino e la Valtiberina, con una serie di iniziative dedicate a promuovere e sostenere l’allattamento come scelta consapevole e sostenibile. L'obiettivo è quello di creare sistemi di supporto solidi, mettendo in collegamento genitori, operatori sanitari e comunità locali. Secondo gli organizzatori, un ambiente che sostiene l’allattamento contribuisce non solo al benessere delle famiglie, ma anche a ridurre l’impatto ambientale legato all’alimentazione artificiale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

