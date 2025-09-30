Settimana mondiale dell’allattamento Le iniziative in Valdarno
Arezzo, 30 settembre 2025 – Dal 1° al 7 ottobre si celebra la Settimana mondiale dell’allattamento al seno 2025, un’iniziativa promossa a livello globale con il motto “Priorità allattamento: creare reti sostenibili”. Sul territorio della Asl Toscana Sud Est, l’evento anche il Valdarno, insieme ad Arezzo, la Valdichiana, il Casentino e la Valtiberina, con una serie di iniziative dedicate a promuovere e sostenere l’allattamento come scelta consapevole e sostenibile. L'obiettivo è quello di creare sistemi di supporto solidi, mettendo in collegamento genitori, operatori sanitari e comunità locali. Secondo gli organizzatori, un ambiente che sostiene l’allattamento contribuisce non solo al benessere delle famiglie, ma anche a ridurre l’impatto ambientale legato all’alimentazione artificiale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: settimana - mondiale
Continassa Juve: bianconeri in vacanza dopo l’eliminazione dal Mondiale per Club, manca una settimana al rientro
Continassa Juve: bianconeri in vacanza dopo l’eliminazione dal Mondiale per Club, manca una settimana al rientro
Continassa Juve: bianconeri in vacanza dopo l’eliminazione dal Mondiale per Club, manca una settimana al rientro
Una giornata di dialogo con le famiglie per la Settimana mondiale dell'allattamento 2025 http://dlvr.it/TNM22g ? #SettimanaAllattamento - X Vai su X
Dall'1 al 7 ottobre si celebra la Settimana Mondiale dell'allattamento, un momento cruciale per promuovere l'allattamento al seno come elemento fondamentale per la sopravvivenza, la crescita e lo sviluppo sano dei bambini in tutto il mondo. Anche il Ce - facebook.com Vai su Facebook
Settimana mondiale dell’allattamento. Le iniziative in Valdarno - Arezzo, 30 settembre 2025 – Dal 1° al 7 ottobre si celebra la Settimana mondiale dell’allattamento al seno 2025, un’iniziativa promossa a livello globale con il motto “Priorità allattamento: creare re ... Da msn.com
Settimana mondiale dell'allattamento, le iniziative sul territorio della Asl Toscana sud est - “Priorità allattamento: creare reti sostenibili” è il motto dell’edizione 2025 della settimana mondiale dell’allattamento che si celebra dal 1° al 7 ottobre e che sul territorio della Asl Toscana sud ... Lo riporta radiosienatv.it