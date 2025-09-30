Settimana Internazionale di Musica Sacra di Monreale 67esima edizione | appuntamenti dal 10 al 17 ottobre

30 set 2025

Torna dal 10 al 17 ottobre 2025 la Settimana Internazionale di Musica Sacra di Monreale, giunta alla sua 67ª edizione, appuntamento che unisce in maniera unica arte, spiritualità e musica nel cuore del duomo normanno, patrimonio UNESCO e scrigno di mosaici che raffigurano, come nessun altro luogo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

