Dopo la salvezza in rimonta dello scorso anno, la Yuasa Battery Grottazolina ha scelto di rinnovare per metà il suo organico in vista del campionato 2025-26. Sui quattordici elementi che compongono il roster, sono sette le conferme e altrettanti i volti nuovi a disposizione di coach Massimiliano Ortenzi. Le conferme sono quelle di Petkovic, Fedrizzi, Marchisio, Tatarov, Marchiani, Cubito e Vecchi; saranno loro a fare da chioccia ai nuovi arrivi che portano anche grandissima esperienza. Parliamo di Marco Falaschi (ex Padova) in regia, del giovane opposto iraniano Amir Golzadeh, degli schiacciatori Giulio Magalini (fresco di scudetto con Trento) e del serbo Lazar Koprivica, e del tris di centrali formato dall’eterno Dragan Stankovic, dal giovane Marco Pellacani (anche lui scudettato a Trento) e dal nazionale bulgaro Iliya Petkov. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sette giocatori confermati e altrettanti nuovi Il presidente Romiti: «Serve partire bene»