sette bambini da gaza arrivati in italia per ricevere cure

La sera del 29 settembre, con un volo umanitario, sono atterrati a Roma Ciampino sette bambini provenienti da Gaza. Facevano parte di un gruppo di 15 minori trasferiti dall’Italia con i loro familiari a bordo di tre aerei militari. I piccoli pazienti saranno curati in dodici ospedali distribuiti in sei regioni del Paese. Ad accoglierli allo scalo il ministro degli Esteri Antonio Tajani. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
Arrivati a Roma sette bambini da Gaza a bordo di un C-130 - Nell'ambito della 15esima operazione di evacuazione umanitaria portata avanti dall'Italia per aiutare la popolazione civile di Gaza, un gruppo di 7 bambini bisognosi di cure è arrivato poco prima ... Da msn.com
Arrivati a Roma sette bimbi da Gaza: uno ricoverato all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo - Bisognosi di cure sono arrivati nel nostro Paese da Eilat a bordo di un C- Secondo ecodibergamo.it