Sette bambini da Gaza arrivati in Italia per ricevere cure – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 30 settembre 2025 Con un volo umanitario sono atterrati a Roma Ciampino sette bambini provenienti da Gaza. Facevano parte di un gruppo di 15 minori trasferiti dall’Italia con i loro familiari a bordo di tre aerei militari. I piccoli pazienti saranno curati in dodici ospedali distribuiti in sei regioni del Paese. Difesa Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online