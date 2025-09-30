Settant’anni senza James Dean il ribelle che non smise mai di vivere
Milano, 30 settembre 2025 – Settant’anni dopo la sua tragica morte, James Dean resta un simbolo di ribellione giovanile e fragilità universale. Con soli tre film, l’attore ha scolpito un mito che moda, musica e cinema continuano a celebrare, dimostrando che il suo sguardo malinconico non ha mai smesso di parlare al presente. Una vita interrotta troppo presto. Era il 30 settembre 1955 quando un incidente d’auto sulla Route 466 in California strappò via James Dean a soli 24 anni. In quel momento la sua carriera era appena cominciata: tre soli film da protagonista, La valle dell’Eden, Gioventù bruciata e Il gigante, che bastarono a renderlo leggenda. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
