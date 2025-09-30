Settanta milioni per il bando Più artigianato la Cna | Ossigeno vitale per centinaia di aziende

“Un segnale concreto e atteso da centinaia di imprese artigiane siciliane”. Così Piero Giglione, Segretario Regionale della Cna Sicilia, commenta lo sblocco dei 70 milioni di euro del bando “Più Artigianato”, annunciato dall’Assessore Regionale alle Attività Produttive, Edy Tamajo, in occasione. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

