Sestri Levante la patria dei divieti
Niente panni stesi, giochi, grigliate: il regolamento comunale di Sestri Levante impone una miriade di restrizioni. E si rischia la multa pure se il proprio balcone è in disordine. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Mezzo Rfi esce dai binari a Sestri Levante, i residenti: “Zona ormai invivibile”
Squalo mako impigliato nella rete di un peschereccio di Sestri Levante
Sestri Levante, un piccolo esemplare di squalo mako finisce nella rete dei pescatori di acciughe
A Sestri Levante "no" a panni sui balconi e musica alta in casa, bufera sulle regole - Il sindaco Solinas sotto attacco si difende: "Un regolamento più o meno come Chiavari e Rapallo che tiene conto come in estate con una popolazione che passa da 18 mila a 40 mila unità" ... Scrive primocanale.it
Ordinanza 'panni stesi', in Consiglio Sestri i 237 emendamenti - Sono i numeri a creare sconforto in seno al consiglio comunale di Sestri Levante che dopo tre sedute durate decine di ore ha esaminato solo 60 dei 237 emendamenti dell' opposizione per altro regolarme ... Segnala msn.com