Sestri Levante i carabinieri trovano il nascondiglio degli spacciatori sequestrati due chili di hashish
La droga era stata occultata dentro un palazzo. Il condominio aveva attirato l'attenzione degli inquirenti per il via vai di persone sospette. Arrestato un ventenne Hanno scoperto il nascondiglio della droga e poi hanno arrestato chi l'aveva messa lì. I carabinieri del nucleo operativo e radi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: sestri - levante
Mezzo Rfi esce dai binari a Sestri Levante, i residenti: “Zona ormai invivibile”
Squalo mako impigliato nella rete di un peschereccio di Sestri Levante
Sestri Levante, un piccolo esemplare di squalo mako finisce nella rete dei pescatori di acciughe
HOTEL DUE MARI Sestri Levante | Sestri Levante - facebook.com Vai su Facebook
Sestri, denuncia per spaccio di stupefacente - I Carabinieri di Sestri Levante hanno rinvenuto 21 panetti di hashish e diversi ovuli della sostanza stupefacente, per un peso complessivo di oltre 2 kg. Scrive radioaldebaran.it
Nascondeva due chili di droga nell'androne del palazzo: giovane fermato dai carabinieri - I carabinieri hanno trovato quasi due chili di droga tra hashish e cocaina nascosto in un sacchetto in un anfratto nell'androne di un palazzo di Sestri Levante. Riporta primocanale.it