La droga era stata occultata dentro un palazzo. Il condominio aveva attirato l'attenzione degli inquirenti per il via vai di persone sospette. Arrestato un ventenne Hanno scoperto il nascondiglio della droga e poi hanno arrestato chi l'aveva messa lì. I carabinieri del nucleo operativo e radi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Sestri Levante, i carabinieri trovano il nascondiglio degli spacciatori, sequestrati due chili di hashish