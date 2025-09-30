Sestri Levante i carabinieri trovano il nascondiglio degli spacciatori sequestrati due chili di hashish

Ilgiornaleditalia.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La droga era stata occultata dentro un palazzo. Il condominio aveva attirato l'attenzione degli inquirenti per il via vai di persone sospette. Arrestato un ventenne Hanno scoperto il nascondiglio della droga e poi hanno arrestato chi l'aveva messa lì. I carabinieri del nucleo operativo e radi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

sestri levante i carabinieri trovano il nascondiglio degli spacciatori sequestrati due chili di hashish

© Ilgiornaleditalia.it - Sestri Levante, i carabinieri trovano il nascondiglio degli spacciatori, sequestrati due chili di hashish

In questa notizia si parla di: sestri - levante

Mezzo Rfi esce dai binari a Sestri Levante, i residenti: “Zona ormai invivibile”

Squalo mako impigliato nella rete di un peschereccio di Sestri Levante

Sestri Levante, un piccolo esemplare di squalo mako finisce nella rete dei pescatori di acciughe

sestri levante carabinieri trovanoSestri, denuncia per spaccio di stupefacente - I Carabinieri di Sestri Levante hanno rinvenuto 21 panetti di hashish e diversi ovuli della sostanza stupefacente, per un peso complessivo di oltre 2 kg. Scrive radioaldebaran.it

sestri levante carabinieri trovanoNascondeva due chili di droga nell'androne del palazzo: giovane fermato dai carabinieri - I carabinieri hanno trovato quasi due chili di droga tra hashish e cocaina nascosto in un sacchetto in un anfratto nell'androne di un palazzo di Sestri Levante. Riporta primocanale.it

Cerca Video su questo argomento: Sestri Levante Carabinieri Trovano